Ergastolo e morte | il funerale negato al boss ‘ndranghetista

Domenico Belfiore, boss della ‘ndrangheta condannato all’ergastolo per aver partecipato all’omicidio del procuratore Bruno Caccia, è deceduto a 74 anni in un ospedale di Chivasso venerdì scorso. La sua morte ha causato polemiche perché il funerale è stato negato, lasciando la famiglia senza un rito ufficiale. La decisione ha suscitato discussioni sulla gestione delle esequie per figure legate alla criminalità organizzata. La salma rimane in attesa di disposizioni ufficiali.

Il boss della 'ndrangheta Domenico Belfiore, condannato all'ergastolo per il ruolo nell'omicidio del procuratore Bruno Caccia, è morto a 74 anni in un ospedale di Chivasso lo scorso venerdì. La sua morte, causata da un infarto, ha scatenato una polemica sulla possibilità di un funerale pubblico nel santuario della Madonna di Loreto. La decisione del questore di Torino di vietare la cerimonia pubblica, sostituendola con una tumulazione privata entro le 7 del mattino, è arrivata dopo proteste da parte delle figlie del procuratore Caccia e di associazioni anti-mafia, che hanno ricordato la scomunica papale del 2014 contro i mafiosi.