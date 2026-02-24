Erba ecco chi ha comprato il Castello di Pomerio | offerta da 1.586616 euro

La famiglia Sossnovsky Parravicini ha acquistato il Castello di Pomerio con un’offerta di 1.586.616 euro. La causa riguarda l’asta pubblica indetta dal Comune di Erba, che ha attirato una sola proposta. Il complesso storico, situato nel centro della città, cambia ora proprietario e si prepara a nuovi interventi di restauro. La vendita segna un passo importante per il futuro del castello e della zona circostante.

Un solo offerente per lo storico maniero di via Como: il castello, il parco e l’area sporting aggiudicati per 1.586.616 euro Il Castello di Pomerio cambia proprietà. Lo storico complesso di Erba è stato aggiudicato provvisoriamente alla famiglia Sossnovsky Parravicini, unica partecipante all’asta pubblica indetta dal Comune per la vendita dell’immobile. Le offerte dovevano essere presentate entro il 23 febbraio. Ieri mattina la commissione di gara, riunita in municipio, ha aperto l’unica busta depositata e ha preso atto della proposta economica. L’offerta presentata ammonta a 1.586.616 euro e riguarda l’intero compendio di via Como, che comprende il castello, il parco circostante e l’area sporting. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Il castello dimenticato di Pomerio, nessuno lo vuole e va all’asta per la quarta volta. Per comprarlo? “Bastano” 1,5 milioni di euroIl castello di Pomerio, situato a Erba (Como), torna all’asta per la quarta volta con una base di circa 1,5 milioni di euro.

