Erasmus+ 2026 | pubblicato il bando per l’innovazione educativa

Erasmus+ 2026 si apre con il lancio del nuovo bando, causato dalla volontà di rafforzare le politiche educative in Europa. Il documento invita scuole e istituzioni a presentare progetti innovativi che coinvolgano studenti e insegnanti, puntando a migliorare le pratiche didattiche. La pubblicazione arriva in un momento in cui le sfide dell’apprendimento richiedono risposte concrete e sperimentazioni pratiche. Le richieste devono essere inviate entro le prossime settimane.

Erasmus+, pubblicato il bando 2026 per i progetti pilota sulle politiche educative europee. È stato ufficialmente pubblicato il bando Erasmus+ 2026 dedicato ai progetti pilota per l'innovazione delle politiche educative europee. Un'iniziativa strategica che punta a sviluppare, testare e diffondere soluzioni innovative capaci di rispondere alle nuove priorità formative dei Paesi membri. A sottolinearne l'importanza è l'eurodeputata calabrese Giusi Princi, componente della Commissione Cultura e Istruzione (CULT) del Parlamento europeo: "Seguo con particolare attenzione questa iniziativa finalizzata a sviluppare, testare e diffondere soluzioni innovative in grado di rispondere alle priorità educative e formative dei diversi Paesi europei", afferma.