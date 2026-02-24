Epstein files rilasciato su cauzione l’ex ministro Mandelson

La decisione di rilasciare su cauzione Peter Mandelson deriva da un'inchiesta in corso che coinvolge questioni di corruzione. L’ex ministro britannico, noto per aver ricoperto incarichi di alto livello, è stato fermato durante un interrogatorio presso una stazione di polizia nel Sud del paese. La sua libertà temporanea permette di approfondire le indagini senza restrizioni. La vicenda ha suscitato molte ripercussioni nel mondo politico e pubblico.

LONDRA, 24 FEB – La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l'ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Usa, fermato ieri per il suo coinvolgimento nel caso Epstein "Un uomo di 72 anni, fermato con l'accusa di negligenza nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, è stato rimesso in libertà su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini", si legge in un comunicato della polizia, nel quale non viene mai specificato il nome della persona rilasciata. Secondo quanto riferito dalla Press Association, citando una fonte di polizia, l'uomo è Peter Mandelson. (ANSA-AFP)

Rilasciato su cauzione l'ex ministro inglese Peter Mandelson, arrestato a Londra per il caso EpsteinPeter Mandelson, ex ministro britannico, è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato fermato a Londra per un'indagine legata a Epstein.

Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzionePeter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico a Washington, è stato rilasciato su cauzione dopo l’arresto per sospetta cattiva condotta in un incarico pubblico, legata ai legami con Jeffrey Epstein.

