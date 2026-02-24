Eolico per ora caricate 400 osservazioni Il Comune | Sono più di 500

Il Comune ha ricevuto oltre 400 osservazioni sulle nuove installazioni eoliche, una cifra che supera le 500 secondo le stesse fonti dell'amministrazione. La causa di questa grande partecipazione deriva dalla preoccupazione dei cittadini per l’impatto ambientale e visivo dei progetti. Attualmente, molte di queste critiche non sono ancora pubblicate online, ma saranno rese accessibili nei prossimi giorni. La consultazione pubblica continua a ricevere una forte attenzione da parte della comunità locale.

Scaduti i termini per la presentazione di osservazioni al progetto del parco eolico sul Crociglia. Il Comune di Ferriere: «Grazie a tutti per il supporto, sono stati trenta giorni faticosi e laboriosi» «Le osservazioni inviate sono tantissime, non sono ancora tutte visibili sul sito ma lo saranno nei prossimi giorni. Più di 500 quelle raccolte tra Ferriere, Santo Stefano d’Aveto e sui banchetti organizzati nei diversi comuni della provincia, tutte inviate tramite Pec. A queste si aggiungono quelle trasmesse con lo Spid e quelle raccolte e inoltrate da tante associazioni». Il Comune di Ferriere fa una stima delle osservazioni contrarie al progetto di un parco eolico sul crinale del monte Crociglia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Invaso in Val d’Enza, boom di partecipazione al Dibattito pubblico: oltre 1.400 utenti e 47 osservazioni Dopo la sentenza, il Comune riapre le osservazioni sugli affitti breviDopo la pronuncia del Consiglio di Stato dello scorso 29 dicembre, il Comune di Bologna ha deciso di riaprire il procedimento di osservazioni sulla proposta di modifica del regolamento sugli affitti brevi, a seguito di un rilievo sulla forma della variante del Piano urbanistico generale.