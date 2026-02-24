Enrica lascia l’Atelier solidale | Grazie per il suo gran lavoro

Enrica Coluccini lascia l’Atelier solidale dopo 20 anni di attività, a causa di motivi personali. Durante questo periodo, ha coordinato la distribuzione di vestiti a centinaia di persone bisognose, contribuendo a sostenere la comunità locale. La sua partenza ha suscitato un forte sentimento di gratitudine tra colleghi e volontari, che le hanno rivolto ringraziamenti pubblici per il suo impegno costante. La sua presenza si farà comunque ricordare nel lavoro svolto all’interno dell’atelier.

© Lanazione.it - Enrica lascia l’Atelier solidale: "Grazie per il suo gran lavoro"

È un messaggio di profonda gratitudine quello che la giunta rivolge a chi, come Enrica Coluccini (nella foto), ha concluso il suo percorso dopo 20 anni di impegno al servizio della comunità all’interno dell’" Atelier della solidarietà ", all’ex municipio in piazza Matteotti, dedicato alla raccolta e distribuzione di vestiario per le persone in difficoltà. Per tanti volontari, per le persone in stato di bisogno e di recente per chi partecipa al progetto comunale delle borse-lavoro, Enrica è stata un punto di riferimento prezioso ed è anche grazie al suo impegno che l’iniziativa si è consolidata e strutturata nel tempo, senza mai perdere di vista la dignità di chi chiede e riceve aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: La magia del pianista Anzovino. Il suo ’Atelier’ stasera al Socjale Raffaele Capperi, deriso per il suo viso sul lavoro, lascia il posto fisso. «Mi dicevano: “Ti raddrizzo la faccia”: me ne sono andato per salvarmi»Raffaele Capperi, affetto dalla sindrome di Treacher Collins, ha deciso di lasciare il lavoro stabile a 31 anni.