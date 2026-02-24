Energia | Irap e Ets aziende in attesa di chiarimenti europei

Il decreto sul mercato elettrico ha creato incertezza tra le aziende energetiche, colpite da nuove tasse e regole sugli Ets. La causa principale sono le modifiche che aumentano i costi di gestione e riducono i margini di profitto. Le imprese attendono chiarimenti dall’Europa per capire come adattarsi alle nuove norme. Alcune aziende hanno già ridotto gli investimenti in attesa di indicazioni più precise. La situazione resta in evoluzione e molte aziende monitorano attentamente gli sviluppi.

Il decreto sul mercato elettrico introduce modifiche significative, penalizzando le aziende energetiche con l’Irap e la revisione degli Ets. Tuttavia, gli effetti concreti rimangono incerti, con un’incognita legata alle reazioni europee. Il decreto sul mercato elettrico promette di cambiare le regole del gioco, ma la scossa attesa potrebbe arrivare con un ritardo. Le nuove disposizioni introducono modifiche sostanziali come l’Irap e la revisione degli Ets, che potrebbero penalizzare le aziende energetiche. Tuttavia, gli effetti concreti di queste misure restano un rebus, con un’incognita che grava sull’orizzonte europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu Decreto bollette, cosa prevede il provvedimento? Focus su Irap, tariffe e scorporo Ets sotto esame UeIl decreto bollette approvato ieri in Consiglio dei ministri ha causato preoccupazione tra le aziende energetiche, che vedono i loro titoli in calo in Borsa. Più Irap sul settore energia. Solare, rivoluzione incentiviIl governo ha aumentato l’Irap per il settore energia, in particolare per gli impianti fotovoltaici sopra i 20 kilowatt. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Decreto Bollette approvato: più IRAP sulle aziende energetiche per tagliare le bollette delle imprese; Decreto bollette, spunta l’aumento Irap di 2 punti percentuali per chi produce energia e gas; Riduzione del peso delle bollette su famiglie e imprese, il videomessaggio del Presidente Meloni; Decreto bollette, da scorporo Ets 3 miliardi di risparmi sulla luce. Con il decreto energia lo sconto in bolletta per le Pmi è un rebusIl decreto penalizza le aziende energetiche tra Irap e revisione degli Ets. Gli effetti concreti restano un rebus e c’è l’incognita Europa ... energiaoltre.it Decreto Energia, Irap su energia e gas al 5,9%: +2 punti per finanziare sconti in bolletta a pmi e famiglieIl meccanismo ricalca quello già adottato in passato per il settore bancario: un aumento mirato dell’imposizione per finanziare misure di alleggerimento ... telenord.it Secondo la Repubblica Affari e Finanza chi ci perde sono le aziende energetiche, che verseranno per due anni due punti in più di Irap energiaoltre.it/con-il-decreto… #decretoenergia #PMI x.com Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-energia-aumento-irap-esteso-anche-estrazione-e-trasporto-gas-AIfnHKYB - facebook.com facebook