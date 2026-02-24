Emma Stone radiosa ai BAFTA | il trucco è un balsamo labbra E noi abbiamo scovato il suo gemello economico

Emma Stone ha sfoggiato un sorriso radioso ai BAFTA grazie a un trucco semplice: un balsamo labbra. La sua scelta di prodotti accessibili ha attirato l’attenzione di molti, che cercano alternative economiche ai cosmetici di lusso. Durante la serata, la star ha mostrato come un gesto semplice possa valorizzare il volto, senza bisogno di trucchi complessi. La sua presenza alla cerimonia ha acceso le curiosità di chi segue le tendenze di bellezza.

I BAFTA (British Academy Film Awards), considerati a tutti gli effetti l'equivalente britannico degli Oscar, non sono solo la celebrazione del grande cinema internazionale, ma anche uno dei red carpet più sofisticati della stagione. È qui che le star abbandonano gli eccessi per abbracciare un'eleganza sussurrata, e nessuno incarna questa filosofia meglio di Emma Stone. Quest'anno, l'attrice ha illuminato il tappeto rosso londinese con la sua eterea bellezza. Avvolta in una magnifica creazione custom-made, caratterizzata da linee pulite e un'allure scultorea, Emma ha puntato tutto su un beauty look fresco e luminoso.

