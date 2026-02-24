Emma Raducanu incassa milioni da un nuovo sponsor anche se non vince un torneo di tennis da 4 anni

Emma Raducanu riceve milioni di euro da un nuovo sponsor, nonostante non abbia vinto un torneo da quattro anni. La britannica ha mantenuto un buon livello di gioco e attira comunque le aziende, che investono su di lei in vista di future performance. La sua popolarità nel mondo del tennis permette di mantenere alta l’attenzione sulla sua carriera, anche senza risultati recenti significativi. La sua presenza nei circuiti internazionali continua a essere molto seguita.