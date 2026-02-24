Emma Raducanu incassa milioni da un nuovo sponsor anche se non vince un torneo di tennis da 4 anni
Emma Raducanu riceve milioni di euro da un nuovo sponsor, nonostante non abbia vinto un torneo da quattro anni. La britannica ha mantenuto un buon livello di gioco e attira comunque le aziende, che investono su di lei in vista di future performance. La sua popolarità nel mondo del tennis permette di mantenere alta l’attenzione sulla sua carriera, anche senza risultati recenti significativi. La sua presenza nei circuiti internazionali continua a essere molto seguita.
Emma Raducanu è tornata su buoni livelli, ma è comunque la numero 24 della classifica WTA. La britannica nonostante ciò è contesa dagli sponsor. Raducanu ora ha un nuovo sponsor tecnico, che l'ha convinta con un super contratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Raducanu vince su Juvan, Ostapenko e Bencic lasciano il torneo di Abu DhabiRaducanu batte Juvan e si prende la vittoria a Cluj.
Non solo Sinner, il tennis italiano incassa 230 milioni e vale più del calcioIl tennis italiano ha raggiunto un risultato storico, con un valore complessivo di circa 230 milioni di euro.