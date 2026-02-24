Emma Piazzini festeggia cento anni

Emma Piazzini ha compiuto cento anni, grazie a una vita ricca di esperienze e momenti condivisi con la sua famiglia numerosa. La signora ha festeggiato circondata da due figlie, un genero, cinque nipoti, un bisnipote e altri parenti, in un’atmosfera di calore e affetto. La sua lunga esistenza si è intrecciata con le storie di più generazioni, creando un legame forte con chi le sta vicino. La giornata è stata un’occasione speciale per tutti i presenti.

EMPOLI Empoli si scopre sempre più longeva. Il nuovo anno ha portato infatti un'altra centenaria. A festeggiare l'incredibile traguardo dei cento anni è stata la signora Emma Piazzini (nella foto), che ha celebrato il proprio compleanno tra l'affetto della sua numerosa famiglia, tra cui due figlie, un genero, cinque nipoti, un bisnipote, tanti nipoti di cui è zia e molti altri parenti. In rappresentanza dell'amministrazione comunale il sindaco di Empoli le ha portato un omaggio floreale e la pergamena ricordo. "Nostra madre nasce nel comune di San Casciano Val di Pesa, sulle colline di Mercatale, a Santa Maria a Macerata nei poderi dei marchesi Antinori.