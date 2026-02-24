Elly Schlein sa che l’Ucraina è il nervo scoperto della sinistra italiana e per questo non ci va

Elly Schlein evita di partecipare a incontri sulla crisi ucraina, consapevole che il conflitto divide profondamente la sinistra italiana. La questione, infatti, rappresenta il motivo principale per cui non si è ancora formato un fronte unito, poiché leader come Conte, Fratoianni e Renzi hanno opinioni divergenti. La paura di confrontarsi con posizioni contrastanti sulla guerra rende difficile trovare un accordo comune. La discussione sulla crisi rimane quindi un ostacolo aperto nel panorama politico.

Il principale motivo del mai avvenuto confronto nel cosiddetto campo largo è l’Ucraina. Sperano, i capi, che la guerra finisca prima che loro siano costretti a buttare giù uno straccio di programma perché su questo tema Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Matteo Renzi parlano lingue diverse. E persino nel Pd tra Pina Picierno e Arturo Scotto la differenza è abissale. Già: quattro anni dopo l’inizio della “operazione speciale” più famigerata della storia la sinistra italiana è incartata nelle sue contraddizioni, tra le sue diverse sfumature di grigio. Lasciamo stare il M5s, un partito senza principi pronto a giocarsi le idee a dadi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Elly fa la portoghese: Schlein tace sulla sinistra italiana in rotta, meglio festeggiare la vittoria di SeguroElly Schlein non ha rilasciato commenti sulla sconfitta della sinistra italiana.

Leggi anche: Elly Schlein non va ad Atreju, la conferma di Donzelli: «Ci saranno tutti tranne lei». Renzi: «Ci vado, ma Meloni non vuol parlare con me»

Il nonno di Schlein. Il nuovo idolo di Meloni che Meloni non conosceLa segretaria del Pd, dicono a destra, dovrebbe votare per la separazione delle carriere come voleva suo nonno Agostino Viviani. Molto bizzarro, anche perché ... huffingtonpost.it

Proponga soluzioni realistiche e popolari. Lettera aperta a Elly SchleinGentile segretaria del Pd, vorrei chiederle gentilmente di occuparsi dei problemi di noi persone comuni. Quelli che non contano niente. Ho 75 anni e appartengo a quel popolo di sinistra che insegue in ... articolo21.org

Elly Schlein, Giuseppe Conte o Giorgia Meloni Chi preferisci tra queste tre figure politiche E perché - facebook.com facebook

Messaggio per Elly Schlein. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate, e amplificate, le affermazioni mistificatorie della maggioranza, Presidente del Consiglio in primis, in vista del referendum sulla riforma della magistratura. In momenti come questi l'opposizi x.com