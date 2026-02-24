Elezioni la giunta Basile pensa di vincere facile | già stanziati fondi per il Summer Fest e lo Street Food in autunno

La giunta Basile ha approvato fondi per il Summer Fest e lo Street Food, puntando a vincere facile nelle prossime elezioni. La decisione arriva pochi mesi prima delle dimissioni anticipate del sindaco, prevista per febbraio 2024. Il Comune organizza eventi programmati rispettivamente per l’estate e l’autunno, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio. Le manifestazioni sono ormai in fase di definizione e si terranno comunque, indipendentemente dal cambio di amministrazione.

Lo Street Food a ottobre 2026 e il Capo Peloro Summer Fest in estate. La giunta Basile che il 27 febbraio con in testa il sindaco Basile lascerà Palazzo Zanca per le dimissioni anticipate del primo cittadino già delibera l'organizzazione di manifestazioni che si terranno dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative 2026. Segno che la squadra legata a Cateno De Luca pensano di vince le consultazioni senza problemi. Il Summer Fest si svolgerà all'ex Seaflight di Capo Peloro. "La Società Puntoeacapo S.r.l., di concerto e in collaborazione con Sds Eventi, Il Botteghino, Associazione Culturale Sopra La Panca, Light and Shade, Gatto Mounting, Magni Service, Gaetano Italiano Cristallina, Misericordia, Go Mad ha presentato un cartellone di eventi per l’estate 2026 con artisti di primissimo piano del panorama musicale italiano, quali: Antonello Venditti, Levante, Fiorella Mannoia e Marco Masini - si legge - nonché l’ospitalità di Atarashi, festival internazionale di musica elettronica, configurando così un’offerta artistica di alto profilo e di richiamo nazionale e internazionale, idonea a rafforzare il posizionamento della Città di Messina quale polo strategico per i grandi eventi musicali nel Mezzogiorno". 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Xmas Brew Fest a Paestum: quattro giorni di street food e birre artigianali al Next

Napoli d’autunno a 18 anni: tra cultura, street food e serate indimenticabiliA 18 anni, l’autunno a Napoli offre un’occasione per scoprire la città in modo autentico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: EleMe2026, Basile e De Luca sono pronti: chi farà parte delle liste principali; Messina, l'ultima settimana della giunta Basile che... gioca d'anticipo sul 2026; Elezioni, è attesa per l'incontro tra il centrosinistra e i movimenti No Ponte: il candidato non ha ancora un volto; Elezioni amministrative, verso il voto del 24 e 25 maggio: la Sicilia attende il decreto della Regione.

Comunali Messina: ultima settimana per il sindaco Basile, poi sarà solo campagna elettoraleIl sindaco di Messina, Federico Basile, non torna indietro ed il 27 febbraio sarà l’ultimo giorno ufficiale da primo cittadino. Lo scorso 7 febbraio ha presentato le dimissioni (la decisione era stata ... strettoweb.com

Messina, l'ultima settimana della giunta Basile che... gioca d'anticipo sul 2026Approvate diverse delibere con impegni di spesa (oltre 180mila euro) per eventi già in programma tra maggio e agosto e per i quali non si poteva attendere la conclusione delle prossime elezioni ... messina.gazzettadelsud.it

in " " Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Roma Summer Fest - 26 luglio ! La speciale ricorrenza degli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato ha ispirato questo rinnovat - facebook.com facebook