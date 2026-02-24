Elettra Lamborghini la regina del twerk a Sanremo 2026 | cos’è e perché è un’icona

Da ilrestodelcarlino.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini ha conquistato il pubblico di Sanremo 2026 con il suo esibizione energica, portando sul palco il brano

elettra lamborghini la regina del twerk a sanremo 2026 cos8217232 e perch233 232 un8217icona
© Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini, la regina del twerk a Sanremo 2026: cos’è e perché è un’icona

Bologna, 24 febbraio 2026 – Et voilà. Elettra Lamborghini torna sul palco dell’Ariston, pronta a portare la sua energia travolgente con il suo ultimo brano, "Voilà": un inno dalle sonorità pop latine alla gioia e alla spensieratezza; un pezzo energico, da vera twerking queen indiscussa che ha fatto dell’ironia, del carisma e la scossa di fianchi il suo marchio di fabbrica. Tra prove, coreografie e post sui social, il ritorno della cantante bolognese e conduttrice di "Boss in Incognito " è tra i più attesi del festival. A Sanremo non mancherà il duetto con le storiche Las Ketchup, che promette momenti di grande spettacolo e parecchio "ragatanga". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Voilà” di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: significato, mood e perché è un inno alla libertà senza scuseElettra Lamborghini ha portato “Voilà” a Sanremo 2026, un brano che esprime un messaggio di libertà senza filtri.

Elettra Lamborghini, Voilà, testo del brano in gara a Sanremo 2026Elettra Lamborghini partecipa a Sanremo 2026 con il brano Voilà, scelto per la sua energia trascinante.

Elettra Lamborghini la reazione all'annuncio dei big di Sanremo 2026

Video Elettra Lamborghini la reazione all'annuncio dei big di Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Elettra Lamborghini, la regina del twerking in gara con Voilà a Sanremo 2026: chi è il marito Afrojack, dove vive e vita privata; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con Voilà, l'intervista; Voilà di Elettra Lamborghini: tra occhi amarena e citazioni iconiche a Sanremo 2026; Sanremo 2026: Chi rappresenterà l'Italia al CES?.

Elettra Lamborghini, la regina del twerking in gara con Voilà a Sanremo 2026: chi è il marito Afrojack, dove vive e vita privataElettra Lamborghini in gara al Festival di Sanremo: carriera, vita privata e curiosità su una delle protagoniste più attese della kermesse. gay.it

elettra lamborghini la reginaElettra Lamborghini a Sanremo 2026 con Voilà: il marito, i litigi con la sorella Ginevra, la carriera e l'intervista a Belve mai andata in ondaElettra Lamborghini, 31 anni, torna in gara all'Ariston per la seconda volta. Il successo in tv e nelle classifiche musicali ... corrieredibologna.corriere.it