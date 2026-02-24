Elettra Lamborghini inciampa sul Green Carpet di Sanremo e rischia di cadere | Barcollo ma non mollo

Elettra Lamborghini ha rischiato di cadere mentre camminava sul Green Carpet di Sanremo a causa della tensione. La cantante, nervosa per l’evento, ha inciampato ed è stata vicina a perdere l’equilibrio. Un momento imbarazzante che ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre lei ha tentato di mantenere la calma. La scena si è svolta davanti a numerosi fotografi, lasciando tutti sorpresi per la sua reazione.

