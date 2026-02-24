Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 canta Voilà – Testo e significato della canzone

Elettra Lamborghini ha scelto di portare sul palco di Sanremo 2026 il brano “Voilà”, per catturare l’attenzione dei presenti con un ritmo coinvolgente. La cantante ha deciso di interpretare questa canzone per trasmettere energia e allegria, puntando a coinvolgere le persone con le sue note contagiose. La sua presenza al festival ha già acceso i riflettori tra gli spettatori e i media, creando aspettative sulla sua esibizione.

Elettra Lamborghini arriva al Festival di Sanremo 2026 con un brano che promette di far ballare il pubblico dell’Ariston. “Voilà” è una canzone in cui non mancano certo ritmo ed energia, un brano pop che celebra la leggerezza e che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo. Voilà, il testo della canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026. Elettra, Elettra Lamborghini Ma che notte Che casino Tipo cocktail Un po’ di me un po’ di te Nessun dorma Fai il cretino Io l’offesa e poi damblé Litigare anche di sabato sera Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena Tu mi prendi la mano, Voglio, sì, ma non mi va, va Mamma mia che rabbia La porta che fa bam bam Solita bagarre E poi ci sale sale su Quest’aria di mare Un po’ ti odio un po’ I love you Ma che c’è di male Sai già cosa fare Dai comincia tu E allora viva viva viva la Carrà E allora viva viva viva la Carrà Ballare e poi finire giù per terra Viva l’amore amore amore che si fa Al buio e la televisione accesa Fino all’alba Come due gatti dietro a qualche bar Su una cabrio senza targa Noi due sotto un cielo a pois Così chic Così hard Vieni qui Voilà, voilà, voilà, voilà Mi hanno detto E mi piace Che in un letto Poi si fa la pace (Tu lo sai, tu lo sai) che i baci Sono come le ciliegie Non hai fame Sì però, sì però ti viene E poi si cade cade giù Come quando piove Un po’ ti odio un po’ I love you Non ci vuol un Nobel Sai già cosa fare Dai comincia tu E allora viva viva viva la Carrà Ballare e poi finire giù per terra Viva l’amore amore amore che si fa Al buio e la televisione accesa Fino all’alba Come due gatti dietro a qualche bar Su una cabrio senza targa Noi due sotto un cielo a pois Così chic Così hard Vieni qui Voilà, voilà, voilà Altro che chiacchiere Spegni tutto in questa notte di paillettes Eccomi qua E allora viva viva viva la Carrà Ballare e poi finire giù per terra Fino all’alba Come due gatti dietro a qualche bar Su una cabrio senza targa Noi due sotto un cielo a pois Così chic Così hard Vieni qui Voilà, voilà, voilà, voilà Elettra Lamborghini canta “Voilà”, il significato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Elettra Lamborghini torna sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026, questa volta per cantare Voilà.

Elettra Lamborghini partecipa a Sanremo 2026 con il brano Voilà, scelto per la sua energia trascinante.

