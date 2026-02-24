El Mencho è morto il narcotraffico no | per il Messico si tratta di una sfida soprattutto politica e sociale

La morte di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, si verifica a causa delle operazioni di sicurezza, ma il narcotraffico continua a crescere. La sua scomparsa non ha fermato le rotte di droga né ridotto la violenza nelle zone di traffico. Le autorità messicane si trovano ora a dover affrontare nuove sfide politiche e sociali, mentre le organizzazioni criminali cercano di ricolonizzare il vuoto lasciato. La lotta contro il traffico di droga resta aperta.

La morte di Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, segna una svolta nella guerra contro il narcotraffico in Messico, ma non è affatto detto che rappresenti una vittoria tout court. Le forze di sicurezza messicane lo hanno abbattuto domenica al termine di un’operazione costruita sull’intelligence statunitense, in un contesto di pressione crescente da parte dell’amministrazione Trump. Immediatamente Guadalajara, terza città del Paese e cuore simbolico del potere del Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG), è precipitata nel caos. Uomini armati hanno incendiato negozi, attaccato banche, bloccato strade e paralizzato intere aree urbane e turistiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Messico, El Mencho stanato durante una visita all’amante: così un infiltrato ha permesso di localizzare il boss del narcotrafficoEl Mencho è stato rintracciato mentre visitava una donna, grazie a un infiltrato che ha seguito i suoi spostamenti.

Ucciso dall’esercito Nemesio “El Mencho” Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e Usa. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua catturaNemesio “El Mencho” Oseguera è stato ucciso durante un’operazione dell’esercito messicano, motivata dalla sua attività criminale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Morto El Mencho, se ne fa un altro. Messico in fiamme; Messico: caos dopo l'uccisione del Mencho. Eliminato anche il suo braccio destro; Freddato El Mencho, il boss più ricercato. Messico in fiamme: scontri narcos-esercito; Chi era El Mencho, signore del Fentanyl e padrone di Jalisco.

Messico, nuovi dettagli sulla caduta di El MenchoMessico, emergono nuovi dettagli sulla caduta di El Mencho. Il re dei narcos sarebbe stato tradito dall'incontro con l'amante. mam-e.it

Messico: caos dopo l'uccisione del Mencho. Eliminato anche il suo braccio destroUna delle figure più ricercate e pericolose del narcotraffico mondiale è caduta. Il Dipartimento della Difesa messicano ha confermato ufficialmente la morte di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, meglio ... msn.com

“El Mencho” è morto e anche il Messico, investito dalla rabbiosa reazione dei suoi banditi, non se la passa troppo bene. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, in arte criminale: “El Mencho”, 60 anni, era il narcotrafficante più ricercato al mondo. Il meno appari - facebook.com facebook

Così come già successo all'interno del Cartello di Sinaloa dopo l'arresto del 'Chapo' Guzman prima e del 'Mayo' Zambada poi, la morte del leader del Cartello Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes - meglio conosciuto come 'El Mencho' - x.com