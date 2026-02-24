Eileen Gu | Ho lottato con le unghie e con i denti per tutto questo
Eileen Gu ha dichiarato di aver combattuto con tutte le sue forze per raggiungere i successi in sci freestyle. La campionessa olimpica ha spiegato che ha affrontato molte difficoltà lungo il percorso, cercando di essere autentica e sincera con il pubblico. Durante un evento di TCL, Gu ha sottolineato l'importanza di mostrare le proprie fragilità, condividendo le sfide che ha incontrato. La sua testimonianza ha attirato l'attenzione di molti appassionati.
All'evento organizzato da TCL, la tre volte campionessa olimpica in sci freestyle Eileen Gu ha parlato dell'importanza di mostrarsi vulnerabili: "Voglio mostrare alle persone quanto sia stato difficile. Ho davvero lottato tanto, con le unghie e con i denti, anche a livello di salute mentale", ha detto. "Senza contare gli infortuni, come quello dell’anno scorso. Il vero potere sta nel mostrare la parte più vera di te, in tutta la tua vulnerabilità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
