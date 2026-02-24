Eileen Gu | Ho lottato con le unghie e con i denti per tutto questo

Eileen Gu ha dichiarato di aver combattuto con tutte le sue forze per raggiungere i successi in sci freestyle. La campionessa olimpica ha spiegato che ha affrontato molte difficoltà lungo il percorso, cercando di essere autentica e sincera con il pubblico. Durante un evento di TCL, Gu ha sottolineato l'importanza di mostrare le proprie fragilità, condividendo le sfide che ha incontrato. La sua testimonianza ha attirato l'attenzione di molti appassionati.

