Eileen Gu | Ho lottato con le unghie e con i denti per queste medaglie

Eileen Gu ha spiegato che ha combattuto con tutte le sue forze per conquistare le medaglie, attribuendo la vittoria alle tante sfide affrontate. Durante l’incontro con i media, la campionessa olimpica ha raccontato di aver dedicato ore di allenamento estenuante e di aver superato momenti di dubbio. Ha aggiunto che desidera essere onesta con il pubblico, mostrando le difficoltà che ha attraversato. La sua testimonianza rivela l’impegno dietro i successi sportivi.

All'evento organizzato da TCL, la tre volte campionessa olimpica in sci freestyle Eileen Gu ha parlato dell'importanza di mostrarsi vulnerabili: "Voglio mostrare alle persone quanto sia stato difficile. Ho davvero lottato tanto, con le unghie e con i denti, anche a livello di salute mentale", ha detto. "Senza contare gli infortuni, come quello dell'anno scorso. Il vero potere sta nel mostrare la parte più vera di te, in tutta la tua vulnerabilità".

