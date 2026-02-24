Effusioni nel bar alle 7 di domenica mattina vengono allontanati e scoppia la bagarre

Una lite scoppiata in un bar alle 7 di domenica mattina ha portato a effusioni e a un acceso diverbio tra clienti. La causa sembra essere stata una discussione tra due persone, che ha attirato l’attenzione di altri presenti. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, alcuni clienti sono stati allontanati, ma la tensione non si è placata, scatenando una vera e propria rissa tra gli sfortunati testimoni. La scena si è conclusa con diversi interventi di soccorso.

I due avrebbero inveito contro la banchista, la situazione è degenerata quando lui si è accorto di non avere più il cellulare Non è stata una domenica mattina tranquilla a Torpignattara, brulicante quartiere a est della Capitale. Il caos è scoppiato quando due persone, un uomo e una donna, sono state allontanate dal bar forno La Spiga D'Oro e lui si è accorto di non avere più il cellulare. A raccontare i fatti, raggiunta da RomaToday, è stata la titolare del locale: "Intorno alle 7 di mattino all'interno del forno c'erano un ragazzo e una ragazza, che hanno iniziato a baciarsi e ad andare in là con le effusioni, diciamo così.

