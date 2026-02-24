Effusioni nel bar alle 7 di domenica mattina vengono allontanati e scoppia il pandemonio

Una lite scoppiata nel bar alle 7 di domenica mattina ha causato un grande trambusto tra i clienti. Due persone si sono invitate a vicenda, scatenando un caos che ha coinvolto l’intero locale. Gli avventori sono stati costretti a lasciare il locale in fretta, mentre alcuni hanno chiamato le forze dell’ordine. La scena si è conclusa con il bar vuoto e un'aria di tensione che aleggiava nell’aria. La polizia ha avviato le indagini.

I due avrebbero inveito contro la banchista, la situazione è degenerata quando lui si è accorto di non avere più il cellulare Non è stata una domenica mattina tranquilla a Torpignattara, brulicante quartiere a est della Capitale. Il caos è scoppiato quando due persone, un uomo e una donna, sono state allontanate dal bar forno La Spiga D'Oro e lui si è accorto di non avere più il cellulare. A raccontare i fatti, raggiunta da RomaToday, è stata la titolare del locale: "Intorno alle 7 di mattino all'interno del forno c'erano un ragazzo e una ragazza, che hanno iniziato a baciarsi e ad andare in là con le effusioni, diciamo così.