Effetto nostalgia con lo spot della Sip con Massimo Lopez nei panni di un condannato a morte Ecco perché è tornato in onda

Lo spot della Sip con Massimo Lopez interpretando un condannato a morte ha ripreso a trasmettersi, provocando nostalgia tra chi lo ricorda degli anni Novanta. La causa è il suo forte impatto emotivo e la popolarità che ha mantenuto nel tempo, diventando un cult tra gli appassionati di quel periodo. La riproposizione di questa pubblicità ha suscitato reazioni di molti spettatori, curiosi di rivivere quelle emozioni. La domanda ora è: perché è stato scelto di trasmetterlo di nuovo?

A i più giovani non dirà nulla, ma lo spot della Sim con protagonista Massimo Lopez (qui sotto) resta tra i più famosi degli anni Novanta, diventano un vero e proprio cult, e spesso citato dagli amanti di quel periodo, specie su social e pagine dedicate. X Leggi anche › Nella penultima puntata di "Tale e Quale Show" arrivano Rihanna e i Ricchi e Poveri. Quarto giudice Massimo Lopez Massimo Lopez davanti al plotone di esecuzione: lo spot Sip tornato in onda. Rivederlo in Tv è stata una vera sorpresa. È successo domenica 22 febbraio, su diversi canali, suscitando meraviglia e incredulità tra i telespettatori che ancora lo ricordano bene.