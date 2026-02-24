Editoria | Asp ' solidarietà a colleghi Stampa domani a presidio a Montecitorio'

L'Associazione stampa parlamentare esprime solidarietà ai colleghi di La Stampa, che domani scioperano per protestare contro le incertezze sul futuro della testata. La causa è una trattativa difficile che riguarda anche la tutela dell’occupazione e la qualità dell’informazione in Italia. I giornalisti si preparano a un presidio a Montecitorio, chiedendo attenzione alle istituzioni. La mobilitazione coinvolge numerosi professionisti del settore e si svolge in un momento di grande attesa.

© Iltempo.it - Editoria: Asp, 'solidarietà a colleghi Stampa, domani a presidio a Montecitorio'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "L'Associazione stampa parlamentare esprime solidarietà ai colleghi de La Stampa che sciopereranno domani e che restano impegnati a in una complicata trattativa sul futuro della propria testata che investe non solo il futuro occupazionale dei colleghi ma anche la qualità e la pluralità dell'informazione in Italia. Una rappresentanza del direttivo dell'Asp sarà presente domani mattina all'incontro organizzato dai colleghi de La Stampa presso la sala conferenze stampa della Camera e al successivo sit in davanti Montecitorio". Si legge in una nota dell'Associazione Stampa Parlamentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it Editoria: Borghi (Iv), 'solidarietà a Repubblica e La Stampa'Il deputato di Italia Viva, Borghi, esprime solidarietà alle redazioni di La Repubblica e La Stampa in risposta all’attacco subito dall’ambasciata russa in Italia. Leggi anche: Emergenza idrica, i sindaci in presidio a Montecitorio