Eddie Brock canta Avvoltoi | il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Eddie Brock interpreta “Avvoltoi” all'Ariston, spinto dal successo sui social e dai concerti romani. La scelta di portare questa canzone a Sanremo deriva dalla forte connessione con il pubblico e dalla voglia di condividere un messaggio diretto. La performance promette di catturare l’attenzione di chi ascolta, grazie alla sua energia e al testo che affronta temi di attualità. La sua presenza in gara suscita curiosità tra gli appassionati di musica italiana.

Dopo il successo riscosso sui social e in giro per Roma, Eddie Brock approda all’Ariston per cantare: “ Avvoltoi “. Quel è il testo e il significato del brano che il giovane artista porta in gara a Sanremo 2026? Ecco le parole della canzone scelte appositamente per la prestigiosa kermesse canora condotta da Carlo Conti ed in onda su Rai 1. Il testo del brano di Eddie Brock in gara a Sanremo 2026. Ecco le parole di “ Avvoltoi “: “ Ci ho provato lo sai Ma non riesco a non pensare a un noi Tanto so già che cosa dirai Rovineremmo tutto La nostra amicizia Vale più di così E fingendo Che nessuno dei due lo sapesse A far finta che non ci sia niente Mi mordo la lingua fino a sanguinare Ripetendoti che Ma se lo sai Che scegli sempre quello che ti farà male E resti sola dentro un letto da rifare Perché è più facile per te farti spogliare Che spogliarti il cuore Le parole si annodano in gola E ti asciugo il mascara che cola Per quell’uomo che non vale niente E ci caschi ancora e ancora Sei tu Che non impari mai E ci vai a letto E poi torni da me a piangere sul petto Bella come sei Non potrai fidarti mai Ma se lo sai Che scegli sempre quello che ti farà male E resti sola dentro un letto da rifare Perché è più facile per te farti spogliare Spogliare Spogliare È inutile che perdi il tempo Consumandoti quegli occhi Così belli Piangendo per quel bastardo Dicono sempre di esser degli eroi Ma ti girano intorno come avvoltoi Na na na na na na Na na na na na na Ma se lo sai Che scegli sempre quello che ti farà male E resti sola dentro un letto da rifare Per la paura che ti fa sempre scappare Da tutto questo amore” Il significato di Avvoltoi, il brano cantato da Eddie Brock. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leggi anche: "Avvoltoi" di Eddie Brock: testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Sanremo 2026, Eddie Brock canta Avvoltoi. Testo e di cosa parla la canzoneEddie Brock si esibisce sul palco di Sanremo 2026 con la canzone

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Eddie Brock, chi è il cantante in gara per la prima volta a Sanremo con il brano Avvoltoi; Sanremo 2026, Eddie Brock canta Avvoltoi. Testo e di cosa parla la canzone; Eddie Brock paragona gli uomini ad Avvoltoi nella canzone di Sanremo: il testo e il significato; Eddie Brock a Sanremo con Avvoltoi canta l’amore struggente.

Eddie Brock canta Avvoltoi: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Eddie Brock canta Avvoltoi. Ecco il testo e il significato della canzone in gara a Sanremo 2026 e le news sul cantante. superguidatv.it

Eddie Brock canta Avvoltoi, il testo e il significato del brano di SanremoEddie Brock partecipa a Sanremo 2026 con la traccia Avvoltoi (di E. Iaschi - L. Iaschi - V. Leone - E. Iaschi - V. Leone) Ed. Sangita Records/Baraonda Edizioni Musicali ... ilmessaggero.it

Leo Gassmann al Festival di Sanremo con la sua “Naturale” fa gli auguri al padre Alessandro che compie 61 anni oggi e dice: “Se fossi a casa Farei il tifo per il mio amico Eddie Brock”. Tutto gli aggiornamenti su Rainews.it #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Dal lavoro di operatore turistico alle playlist virali su TikTok, Eddie Brock porta sul palco dell’Ariston emozioni e talento x.com