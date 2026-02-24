La diminuzione della produzione nel settore della meccanica ha causato un calo dello 0,2% nell’intera economia bergamasca nel 2025, mentre l’artigianato registra un incremento del 3%. La contrazione della meccanica si riflette su tutta la manifattura locale, portando a una leggera frenata. Le aziende artigiane, invece, continuano a mostrare segnali positivi, con un aumento della produzione. La situazione attuale evidenzia uno scenario di stagnazione in alcuni comparti e di crescita in altri.

I DATI. La meccanica rallenta l’intera manifattura orobica: la produzione in terreno negativo (meno 0,2%). Le «piccole» beneficiano di una crescita (più 3%), avviata a fine 2024. Ma le previsioni non sono positive. Il manifatturiero bergamasco archivia un quadro congiunturale 2025 a due velocità, con l’industria in sostanziale stagnazione e l’artigianato in accelerazione. Nella provincia di Bergamo, i dati di Unioncamere Lombardia mostrano un settore industriale ancora frenato dalla debolezza della meccanica e dalle incertezze dei mercati internazionali, mentre le imprese artigiane riescono a consolidare un percorso di crescita iniziato alla fine del 2024. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Toscana, economia a due velocità: frena il lavoro e industria debole, ma l’export tieneLa Toscana nel 2025 mostra un andamento contrastante: mentre il lavoro e l’industria faticano a decollare, l’export si conferma un punto di forza, sostenendo l’economia regionale.

Stati Uniti, crescita frena nel 2025 sotto le attese: Trump ha un problema con l’economiaGli Stati Uniti hanno registrato una crescita economica del 2,2% nel 2025, un dato inferiore alle aspettative e che evidenzia una battuta d’arresto rispetto al 2,8% dell’anno precedente.

Temi più discussi: Economia Bergamasca: nel 2025 l’industria frena -0,2%, bene l’artigianato +3%; Produzione industriale ferma a Bergamo nel 2025 (-0,2%), accelera quella artigiana (+3%); Industria in transizione e artigianato protagonista: il 2025 si chiude a due velocità nella Bergamasca; Milano-Cortina 2026, il sondaggio tra gli artigiani brianzoli sull’effetto 5 cerchi sull’economia.

Economia Bergamasca: nel 2025 l’industria frena -0,2%, bene l’artigianato +3%La meccanica rallenta l’intera manifattura orobica: la produzione in terreno negativo (meno 0,2%). Le «piccole» beneficiano di una crescita (più 3%), avviata a fine 2024. Ma le previsioni non sono pos ... ecodibergamo.it

Nel 2025 trasformate in biocarburante 4,5 tonnellate di oli esausti dei ristoranti bergamaschiLa collaborazione tra il Gruppo Hera e i nove punti ristoro orobici di Chef Express (proprietario di Roadhouse) ... bergamonews.it

Anche oggi siamo su L'Eco di Bergamo per difendere le locazioni turistiche con il loro indotto sul turismo, sugli investimenti immobiliari e sull'economia bergamasca nel suo insieme. #Bergamo #locazionituristiche x.com

Logistica, il settore strategico che muove l’economia bergamasca - facebook.com facebook