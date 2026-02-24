EcoNatura L' evento al centro affari

EcoNatura, la fiera dedicata a sostenibilità e innovazione, si tiene ad Arezzo dal 27 febbraio al 1° marzo per promuovere pratiche ecologiche e tecnologie rispettose dell’ambiente. L’evento coinvolge imprese locali e internazionali che presentano soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale. Durante i tre giorni, si svolgono workshop, esposizioni e incontri con esperti del settore. L’obiettivo è stimolare un cambiamento concreto nelle aziende e nelle comunità presenti.

EcoNatura è una fiera nazionale che si terrà ad Arezzo dal 27 febbraio al 1° marzo, con l’obiettivo di promuovere sostenibilità, ambiente e innovazione unendo eccellenze territoriali e tecnologie ambientali nazionali e internazionali.L’evento, organizzato da Armando Mansueto con la collaborazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Mercato delle Pulci di Arezzo 2026: evento al Centro affariIl Mercato delle Pulci di Arezzo torna a riempire il Centro affari con bancarelle colorate. Umanità in Fiera, due giorni al Centro AffariUmanità in Fiera si terrà il 24 e 25 gennaio 2026 ad Arezzo Fiere e Congressi.