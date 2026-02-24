Ecomostro in zona sottoposta a vincolo l' abbattimento dopo 27 anni

Le ruspe hanno demolito un edificio abusivo di tre piani a Gragnano, perché è stato costruito in una zona protetta con vincolo di inedificabilità assoluta. L’area, che si trova in via Capomazzo, ha subito l’abbattimento dopo 27 anni di attesa. La decisione arriva in un contesto di tutela ambientale e paesaggistica molto rigorosa. La demolizione, che è stata molto attesa, ha coinvolto anche il rispetto delle norme di tutela.

Il manufatto, realizzato in cemento armato, era composto da tre livelli fuori terra - piano rialzato, primo e secondo piano - per un totale di quattro unità abitative Ruspe in azione a Gragnano: abbattuto un immobile abusivo di tre piani in via Capomazzo, in un'area sottoposta a vincoli di inedificabilità assoluta e considerata di alto valore paesaggistico, storico e ambientale. La demolizione è stata eseguita in forza di una condanna risalente al 1999 e di un ordine emesso dalla pretura circondariale. A darne notizia è la procura di Torre Annunziata. Il manufatto, realizzato in cemento armato, era composto da tre livelli fuori terra - piano rialzato, primo e secondo piano - per un totale di quattro unità abitative.