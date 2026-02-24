Ecco tutta la verità sull' attacco all' Iran L' ex alto ufficiale del Mossad spiega come e perché colpire il regime

Un ex alto ufficiale del Mossad rivela come e perché si sia deciso di colpire il regime iraniano, motivato da crescenti timori di minacce nucleari. La decisione è stata presa dopo mesi di analisi e confronti tra i vari servizi di intelligence, con l’obiettivo di prevenire un possibile sviluppo militare. La scelta ha coinvolto diversi attori e ha portato a un'operazione che ha modificato gli equilibri regionali. Restano da scoprire le conseguenze di questa azione.

Senza strategie un popolo cade, ma nella moltitudine dei consiglieri c'è salvezza». (Proverbi 11:14) È questo il motto ufficiale del Mossad, il leggendario servizio d'intelligence d'Israele. Tra i migliori e più temuti al mondo, in quanto rappresenta da sempre un'eccellenza nella raccolta d'informazioni e nel contrastare le numerose minacce internazionali, anche attraverso operazioni speciali in luoghi e circostanze molto ostili allo Stato ebraico. Oded Ailam, è stato il capo della Divisione controterrorismo proprio del Mossad, l'ex alto ufficiale israeliano si è occupato di operatività, oggi è in pensione e si occupa di analisi e ricerca presso il Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs. 🔗 Leggi su Iltempo.it

