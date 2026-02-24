Ecco tutta la verità sull' attacco all' Iran L' ex alto ufficiale del Mossad spiega come e perché colpire il regime

Un ex alto ufficiale del Mossad rivela come e perché si sia deciso di colpire il regime iraniano, motivato da crescenti timori di minacce nucleari. La decisione è stata presa dopo mesi di analisi e confronti tra i vari servizi di intelligence, con l’obiettivo di prevenire un possibile sviluppo militare. La scelta ha coinvolto diversi attori e ha portato a un'operazione che ha modificato gli equilibri regionali. Restano da scoprire le conseguenze di questa azione.

Senza strategie un popolo cade, ma nella moltitudine dei consiglieri c'è salvezza». (Proverbi 11:14) È questo il motto ufficiale del Mossad, il leggendario servizio d'intelligence d'Israele. Tra i migliori e più temuti al mondo, in quanto rappresenta da sempre un'eccellenza nella raccolta d'informazioni e nel contrastare le numerose minacce internazionali, anche attraverso operazioni speciali in luoghi e circostanze molto ostili allo Stato ebraico. Oded Ailam, è stato il capo della Divisione controterrorismo proprio del Mossad, l'ex alto ufficiale israeliano si è occupato di operatività, oggi è in pensione e si occupa di analisi e ricerca presso il Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Prevedere il crollo del regime in Iran è azzardato. Bozzo spiega perchéPrevedere il crollo del regime in Iran rimane difficile e incerto.

Iran, l’inflazione galoppa: studenti e commercianti in strada contro il regime degli ayatollah. E il Mossad li incita”Negli ultimi giorni, le proteste in Iran sono cresciute, con studenti e commercianti che manifestano contro il regime degli ayatollah.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gli aerei volano ancora grazie ai floppy disk: ecco tutta la verità dietro questa bizzarria; Stefania Constantini e Amor Mosaner stanno insieme? Parte la ship, ecco la verità sul loro rapporto!; Ecco le iniziative per i 40 anni della canzone Caruso di Lucio Dalla; Totti alla Roma, lui conferma tutto: Il mio ritorno è vicino. E ho cenato con Gasperini.... Ecco la verità.

Momento difficile per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, Parpiglia: Ecco tutta la veritàIl calciatore della Lazio e l'influencer sarebbero in crisi. Lo ha rivelato il giornalista esperto di gossip nella sua newsletter. golssip.it

Variante Sud: ecco tutta la verità. A breve disco verde agli espropriIl sindaco Zuccarini replica a De Rebotti: L’opera si farà. C’è un progetto approvato dal Cipe nel 2004 Quelle dell’assessore De Rebotti sono teorie che definisco fantasiose, perché Quadrilatero ... lanazione.it

Ormai quasi tutta schierata l'armada di Trump intorno all'Iran. Teheran fa sapere che sarebbe disposta a ridurre la purezza del suo uranio arricchito, e a esportarne una parte per scongiurare un attacco americano. - facebook.com facebook

Ormai quasi tutta schierata l'armada di Trump intorno all'Iran. Teheran fa sapere che sarebbe disposta a ridurre la purezza del suo uranio arricchito, e a esportarne una parte per scongiurare un attacco americano. x.com