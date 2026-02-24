Eccellenza Tolentino una vittoria fortemente voluta

Il Tolentino ha conquistato una vittoria importante grazie a un gol all’ultimo minuto, che ha portato grande entusiasmo alla squadra. La causa è stata una giocata decisiva in pieno recupero, che ha sorpreso gli avversari e cambiato le sorti dell’incontro. Paolo Corradini, vice allenatore, ha sottolineato come questa vittoria rafforzi la fiducia e la serenità in vista delle prossime sfide. La squadra si prepara ora a mantenere alta la concentrazione.

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Tolentino, una vittoria fortemente voluta»

"Vittoria che ci dà tanta fiducia e tanta serenità per i prossimi impegni". Così Paolo Corradini vice allenatore del Tolentino, dopo il successo all'Aghetoni di Fabriano arrivato a tempo scaduto. Un match in cui i cremisi hanno creato molte occasioni ma in cui hanno rischiato di perdere, salvo poi ribaltarla nel finale con le reti di Alberione e Lovotti per tre punti di platino. "Ha dato i suoi frutti – dice Corradini – il duro lavoro svolto durante la settimana, non siamo stati cinici a sfruttare le occasioni e abbiamo rischiato di tornare a mani vuote. La reazione finale è stata da grande squadra, segnare due reti nel giro di cinque minuti dimostra la grande caparbietà e ferocia dei giocatori e ne siamo orgogliosi io e lo staff".