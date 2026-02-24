E se Yildiz non ce la fa? Il piano e le alternative di Spalletti per tentare l' impresa col Gala

Yildiz rischia di non essere disponibile a causa di un infortunio alla caviglia, complicando i piani di Spalletti per la partita contro il Gala. Il tecnico sta valutando diverse soluzioni, tra cui il possibile inserimento di Bremer in difesa. Intanto, si concentra sulla condizione di Koopmeiners, il quale potrebbe spostarsi in una posizione diversa dal solito. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Kenan Yildiz e Gleison Bremer faranno di tutto per esserci contro il Galatasaray, nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. Entrambi si sono presentati alla Continassa nel giorno di riposo concesso da Spalletti alla squadra, così da svolgere un lavoro funzionale al recupero anche ridotto. Mentre gli altri hanno colto l'opportunità per trascorrere qualche ora in libertà e spazzar via le scorie accumulate con le ultime sconfitte. Poche certezze per Spalletti in avvicinamento al match dell'Allianz Stadium, in cui la Juve per passare il turno dovrebbe ribaltare il 5-2 rimediato a Istanbul. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve, operazione rimonta: Spalletti recupera Bremer e Yildiz per il GalaGleison Bremer e Kenan Yildiz tornano in campo grazie agli sforzi di Spalletti, che punta a rinforzare la squadra per la partita decisiva contro il Galatasaray.

Prandelli: «Juve, col Gala impresa possibile… Scommetterei una pizza. Ma in Champions ci andrà il Como»Prandelli ha affermato che la Juventus può ottenere una vittoria contro il Gala, motivata dalla convinzione di una sfida alla portata dei bianconeri.

