E-policy per le tecnologie digitali a scuola | regolamento e delibere degli organi collegiali Scarica

Un aggiornamento sulla regolamentazione delle tecnologie digitali nelle scuole deriva dalla pubblicazione di nuovi documenti per gli abbonati a “Gestire la scuola” il 6 marzo 2026. La pubblicazione include il regolamento e le delibere degli organi collegiali, che definiscono le linee guida per l’uso delle tecnologie nelle istituzioni scolastiche. Questa iniziativa mira a chiarire le responsabilità e le procedure da seguire per garantire un utilizzo corretto degli strumenti digitali. La documentazione è disponibile per il download.

In arrivo giorno 6 marzo 2026 per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” una sedie di documenti utili per l’adozione di una E-policy per le tecnologie digitali a scuola. In arrivo 6 documenti + 2 guide: Un regolamento Delibera del Consiglio d’Istituto (adattabile per ordine e grado di scuola) Delibera del collegio dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Regolamento sulla valutazione degli alunni della scuola Primaria. Scarica il modelloIl presente Regolamento sulla valutazione degli alunni della scuola primaria stabilisce criteri, modalità e strumenti per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Argomenti correlati E-policy per le tecnologie digitali a scuola: regolamento e delibere degli organi collegiali. Scarica; IA, ok Senato a doc su uso per infrastrutture e logistica; Firma digitale, come cambiano gli standard nell’era del quantum computing; Beni culturali, procedure supersemplificate per le imprese sponsor. Cosa dice la proposta di Forza Italia. L’approccio One Health e le policy per la sua gestioneCon l'inclusione formale del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) nella condivisione con WHO, FAO e WOHA nel 2022, e con il successivo lancio del Global One Health Joint Plan of Action ... quotidianosanita.it Lettura e comprensione Scarica l'immagine - facebook.com facebook Si è tenuto lo scorso 4 febbraio a Bruxelles il Connact Annual Meeting: un incontro tra policy maker europei e esponenti del sistema produttivo italiano, dedicato quest’anno a “Il Sistema Italia e le priorità dell'Unione europea”. Tra i temi, la Saving and Inve x.com