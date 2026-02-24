E ora il big match Ma non sarà decisivo Arezzo-Ravenna Lonardi | Noi per i tre punti

Lorenzo Lonardi afferma che la sfida tra Arezzo e Ravenna nasce dalla volontà di ottenere tre punti, fondamentali per la squadra. La partita rappresenta un’occasione per migliorare la posizione in classifica, anche se il difensore sottolinea che non sarà decisiva. La tensione tra le due squadre si sente già nell’aria, con i giocatori pronti a scendere in campo per dimostrare il proprio valore. L’incontro si preannuncia intenso e combattuto.

"Vincere aiuta a vincere". Lorenzo Lonardi ha affidato alla retorica la fotografia del momento giallorosso. Il ventisettenne mediano scaligero ha commentato con soddisfazione la seconda vittoria consecutiva del Ravenna e della gestione Mandorlini sr. Parlare di svolta è ancora presto, ma il ‘due-su-due’ casalingo contro Juve U23 e Samb, costituisce il miglior viatico per affrontare la sfida di domenica, alle 17.30, ad Arezzo, sul campo della capolista: "È sempre vero che vincere aiuta a vincere. Il nostro obiettivo rimane quello di dare il massimo e di portare a casa i 3 punti. Per ora sta andando bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'Arezzo sta dominando il campionato. Domenica c'è il Ravenna, grande attesa in città x.com

Le cifre comprendono parte fissa, bonus e diritti di immagine. Nel girone B del Ravenna spesa più alta per Ternana, Arezzo (capolista sul campo) e Ascoli (terzo dietro ai giallorossi). La cifra record della categoria è del Catania: 14 milioni - facebook.com facebook