È morto il re delle labbra Jordan James Parke dopo un intervento | due arresti per omicidio colposo La vittima ha speso oltre 150mila dollari in chirurgia plastica

Jordan James Parke, noto come “il re delle labbra”, è morto dopo un intervento di chirurgia plastica che ha portato a due arresti per omicidio colposo. La vittima aveva speso più di 150mila dollari in procedure estetiche, attirando l’attenzione sui rischi di interventi non regolamentati. La sua morte ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di chirurgia estetica eseguite senza adeguate precauzioni. La procura indaga sui dettagli dell’accaduto.

Jordan James Parke, il 34enne noto sui social come “il re delle labbra”, è stato trovato privo di sensi a Londra e dichiarato morto. La polizia sta indagando sul decesso, che potrebbe essere collegato a un intervento di chirurgia estetica. Due sospettati sono stati arrestati per omicidio colposo. Parke ha speso oltre 150.000 dollari in chirurgia plastica ed ha affrontato in passato problemi legali per gli interventi. In un comunicato, la Polizia ha confermato di essere stata chiamata dal Servizio Ambulanze di Londra in merito alle segnalazioni di un uomo di 34 anni privo di sensi. L’uomo è stato dichiarato morto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La chirurgia plastica è impegnata in ricostruzioni complesse. La sua immagine pubblica è tutta labbra e fillerLa chirurgia plastica si dedica a interventi complessi di ricostruzione, ma l’immagine che passa sui media è tutta incentrata su labbra e filler.

