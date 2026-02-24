dybala roma in bilico tra infortuni e argentina

Dybala si ferma a causa di un infortunio al ginocchio che ha rallentato il suo ritmo in allenamento. La Roma si trova a dover gestire questa assenza, mentre l’attaccante argentino cerca di recuperare al più presto. La squadra, infatti, dipende molto dalle sue capacità offensive. La situazione crea incertezza sulla sua disponibilità per le prossime partite di campionato. I tifosi aspettano aggiornamenti sul suo stato di salute.

Paulo Dybala è senza dubbio il calciatore con il livello tecnico più alto attualmente presente nella Roma, e probabilmente in tutta la Serie A. Tuttavia, il 32enne argentino sta attraversando l’ennesimo periodo di difficoltà legato agli infortuni, che hanno condizionato la sua carriera sin dagli esordi. Problemi sia traumatici che muscolari lo hanno costretto a fermarsi più volte e, al momento, lo tengono lontano dal campo da circa un mese, tra campionato ed Europa League. Questo nuovo stop riapre inevitabilmente il dibattito sull’effettiva utilità di Dybala per la Roma. Molti tifosi si chiedono se sia sensato continuare a puntare su un giocatore che, nella stagione 2526, percepisce 6,5 milioni di euro netti, e se il contributo che apporta alla squadra superi davvero i rischi e le conseguenze dei suoi infortuni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il bivio di Paulo Dybala: la Roma detta le condizioni per il rinnovo tra infortuni e bilancioPaulo Dybala rischia di lasciare la Roma a causa di infortuni ricorrenti e delle esigenze di bilancio del club.

Roma, Dybala allontana le voci dall’Argentina: l’indizio socialPaulo Dybala rompe il silenzio sui social, mettendo a tacere le voci sul suo futuro e chiarendo la sua posizione con i tifosi della Roma.

Dybala calcia il rigore e si infortuna nel finale di Milan-Roma

