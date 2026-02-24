Dumfries convocato Chivu sa come gestirlo tra Bodo e Genoa | e Calhanoglu come sta?

Dumfries è stato convocato per la partita contro il Bodo, perché ha recuperato dall'infortunio. Chivu sa come inserirlo in campo senza rischiare. Durante gli allenamenti, l'olandese ha mostrato miglioramenti evidenti, rafforzando le possibilità di impiego. Intanto, Calhanoglu si sta riprendendo bene dopo l’affaticamento muscolare. La scelta di schierare Dumfries dipenderà dall’ultimo allenamento e dalle condizioni fisiche. La sfida si avvicina, e le decisioni della squadra si fanno più chiare.

© Internews24.com - Dumfries convocato, Chivu sa come gestirlo tra Bodo e Genoa: e Calhanoglu come sta?

Inter News 24 Dumfries sarà convocato per Inter-Bodo, la sua gestione sembra abbastanza chiara. Le ultime anche su Calhanoglu. E’ il giorno del rientro tra i convocati di Denzel Dumfries. Dopo un calvario di tre mesi e mezzo (infortunato il 9 novembre 2025 in Inter-Lazio), l’esterno olandese è pronto a riassaggiare il clima partita. Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi avrà solo modo di sentirlo da fuori, da bordo campo questo clima. Perché sembra difficile immaginare un suo impiego anche se per pochi minuti, ma mai dire mai. Diverso il discorso per Inter-Genoa di sabato 28 dove lì uno spezzone potrebbe anche scapparsi. 🔗 Leggi su Internews24.com Dumfries in gruppo, può essere convocato per Inter Bodo: questa la possibile gestione dell’olandeseDumfries si aggrega alla squadra dopo aver superato un problema muscolare, una scelta che potrebbe portarlo a essere convocato per la partita contro Bodo. Allenamento Inter, le indicazioni alla vigilia del Bodo Glimt: c’è Dumfries, Calhanoglu solo parzialmente in gruppo!Dumfries si allena con il gruppo, mentre Calhanoglu lavora solo parzialmente, a causa di un affaticamento muscolare. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Chivu: Possiamo ribaltare il risultato, ecco come. Dumfries convocato? Vedremo; Dumfries convocato per Inter-Bodo/Glimt: l'olandese torna a disposizione di Chivu dopo mesi; Dumfries convocato per Inter-Bodø/Glimt? Svelata la decisione definitiva di Cristian Chivu; Inter, Dumfries torna a disposizione dopo 3 mesi: convocato contro il Bodo. Inter, convocato Dumfries. In campo contro il Bodo? Azzardo impensabile, ma Chivu…L'esterno olandese, assente ormai da novembre a causa di un infortunio, è tornato nuovamente a disposizione ... msn.com GdS - Chivu richiama Dumfries dopo 3 mesi e mezzo. E anche per Calhanoglu...Riecco Denzel Dumfries. La notizia di giornata è la convocazione dell'esterno dopo tre mesi e mezzo di assenza, considerando che l'ultima partita giocata risale allo scorso 9 novembre contro la Lazio. msn.com Dumfries finalmente torna ad essere convocato. "È sempre stato chiaro per me che l’obiettivo fosse rimanere all’Inter. Sono un giocatore di questo club e so che anche il pensiero del club è questo. Molti hanno parlato di un mio trasferimento, ma non ho mai - facebook.com facebook #Inter, riecco #Dumfries. L’esterno è convocato per il #Bodo/Glimt x.com