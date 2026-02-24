duke torna in vetta alla classifica ap dopo la sconfitta del michigan

Duke torna in cima alla classifica AP dopo aver battuto una squadra che aveva perso solo due partite finora. La vittoria, ottenuta in modo difficile in casa, permette ai Blue Devils di sorpassare il Michigan, che aveva mantenuto la leadership per settimane. Il risultato arriva grazie a un canestro decisivo negli ultimi secondi, consolidando la posizione di Duke tra le migliori squadre a livello nazionale. La prossima partita potrebbe confermare questa nuova classifica.

Una vittoria sofferta in casa avvicina Duke al vertice del ranking AP del college basketball maschile. La formazione allenata da Jon Scheyer torna al primo posto, rafforzando la propria posizione in una stagione finora molto positiva e consolidando una leadership frutto di costanza e risultati significativi. Nel match disputato a Washington, i Blue Devils hanno battuto Michigan per 68-63, guadagnando 56 voti per il primo posto su 61 totali. Con questa affermazione, Duke registra 148 apparizioni in testa al ranking, primato storico che fa riferimento a una partecipazione costantemente al vertice.

La Virtus vince a Trieste e torna in vetta alla classificaLa Virtus Bologna conquista una vittoria importante a Trieste, tornando in testa alla classifica.