Due giornate di alta specializzazione con oltre 50 assaggiatori di olio extravergine di oliva da tutta Italia

Il Concorso nazionale Ercole Olivario 2026 ha organizzato due giornate di formazione a Roma, presso la Fondazione Evooschool, coinvolgendo più di 50 assaggiatori provenienti da diverse regioni italiane. La sessione ha avuto lo scopo di affinare le tecniche di valutazione e garantire l’uniformità dei giudizi. Durante le giornate, i partecipanti hanno analizzato numerosi campioni di olio extravergine di oliva, migliorando le loro competenze pratiche. La preparazione si è conclusa con una sessione di approfondimento sui parametri sensoriali.

ROMA – Si è svolta nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 febbraio a Roma, presso la Fondazione Evooschool, la formazione annuale del panel di assaggio del Concorso nazionale Ercole Olivario 2026, appuntamento centrale del progetto di sistema per la valorizzazione delle eccellenze olearie italiane. L’iniziativa rientra nel programma “Ercole Olivario Training”, percorso strutturato di incontri formativi e di aggiornamento finalizzati alla crescita professionale della figura dell’assaggiatore di olio extravergine di oliva. Un’attività che non coinvolge soltanto il panel ufficiale del concorso, ma che rappresenta un momento di confronto e qualificazione aperto a professionisti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Olio di semi fatto passare per olio d'oliva extravergine: denunciato commercianteLe autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico. Ecco gli aspiranti assaggiatori di olio d’oliva vergineSi è appena conclusa a Cesena la 20ª edizione del corso per aspiranti assaggiatori di olio d’oliva vergine. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Due giornate di alta specializzazione con oltre 50 assaggiatori di olio extravergine di oliva da tutta Italia; Manteniamo alta la motivazione per andare più forte nel weekend – Locatelli punta a un deciso cambio di passo; Attacco in due punti: così è stata sabotata l’Alta Velocità. Salvini: Staneremo i delinquenti; Conclusa domenica 22 febbraio la prima tappa del Trofeo del Timoniere della Classe Meteor. Università Cattolica: Milano, l’Aseri compie 30 anni. Il 4 e 5 luglio due giornate di dibattitiL’Alta scuola di economia e relazioni internazionali (Aseri) dell’Università Cattolica compie trent’anni. Per celebrare l’importante traguardo di un’istituzione che, dal 1995, rappresenta un punto di ... agensir.it Conte squalificato per due giornate dopo l'espulsione in Inter-Napoli: le motivazioni del Giudice SportivoDue giornate di squalifica per Antonio Conte. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto anche un'ammenda di 15mila euro: il tecnico azzurro era stato espulso per le proteste ... corrieredellosport.it Cinquantasette aziende della denominazione riunite alla Fortezza e due giornate di degustazioni riservate agli operatori: la trentaduesima edizione dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano si chiude con il numero più alto di partecipazioni registrato ne - facebook.com facebook