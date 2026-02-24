droni nel 2025 economia nel 2026 come leggere il conflitto in ucraina secondo di liddo cesi

Il conflitto in Ucraina, iniziato il 24 febbraio 2022, prosegue senza una fine vicina, creando tensioni globali. Secondo Di Liddo, le tensioni tra le nazioni si riflettono anche nel mercato tecnologico, con i droni destinati a rivoluzionare il settore nel 2025. Nel frattempo, l’economia mondiale si prepara a un cambiamento radicale nel 2026, influenzata dall’instabilità attuale. La situazione rimane fragile e imprevedibile, lasciando molte domande aperte sul futuro.

A quattro anni dal suo inizio, l’invasione su larga scala dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio del 2022 sembra ben lungi dall’arrivare ad una risoluzione. Anche se il fronte resta in larga parte congelato, nessuno dei due attori direttamente coinvolti sembra disposto a cedere per primo, contribuendo al permanere di questo stallo tanto diplomatico quanto militare. Ma è davvero cambiato così poco nell’ultimo anno? Formiche.net si è rivolta a Marco di Liddo, direttore del Cesi ed esperto di spazio post-sovietico, per un chiarimento sulla situazione. Come interpreta gli ultimi 365 giorni di guerra? Quali sono stati gli sviluppi principali relativi al conflitto? Vedo nel 2025 un anno con tanti elementi di novità. 🔗 Leggi su Formiche.net

La guerra dei droni, il reportage esclusivo di Rainews nel Sud Kordofan dove si combatte il conflitto sudanese: l’anticipazioneRainews presenta un reportage esclusivo dal Sud Kordofan, regione al centro del conflitto sudanese.

