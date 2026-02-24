Dragon Kitchen | la cucina cinese contemporanea che conquista il palato

Dragon Kitchen, il nuovo ristorante di cucina cinese contemporanea, ha aperto le sue porte dopo aver ristrutturato un vecchio magazzino lungo via Carlo Foldi. La causa di questa trasformazione è la crescente richiesta di piatti autentici rivisitati in chiave moderna tra i residenti della zona. Le persone si fermano spesso a osservare l’interno, attirate dai profumi speziati che si diffondono nell’aria. Molti attendono di assaporare le nuove creazioni dello chef.

Lungo via Carlo Foldi, dietro il mercato di Santa Maria del Suffragio, si materializza un’esperienza che ridisegna i confini della cucina cinese a Milano. Dragon Kitchen non si annuncia con clamore, ma si pone come un interlocutore colto nel dialogo gastronomico metropolitano, testimone di un format europeo che ha attraversato la Spagna, toccato il Portogallo e ora si radica nel capoluogo lombardo con la sicurezza di chi sa di avere qualcosa da dire. L’insegna nasconde dodici anni di affinamento in terra iberica, un percorso che si traduce in dodici punti vendita attivi nella penisola spagnola e un punto strategico a Lisbona. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

