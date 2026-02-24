Dove vedere Inter-Bodo Glimt | tutto lo sport in tv del 24 febbraio 2026

Inter-BodoGlimt è stato deciso a causa di un infortunio di un giocatore chiave, che ha complicato la preparazione delle squadre. La partita si giocherà sotto la pioggia e le condizioni del campo potrebbero influenzare il risultato. Molti tifosi si chiedono se la squadra italiana riuscirà a sfruttare il vantaggio casalingo. La sfida sarà trasmessa in diretta su diversi canali, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento.

Martedì 24 febbraio 2026 sarà una giornata ricca di calcio da vedere in tv e in streaming. Dopo Youth League e Under 16, si entra nel vivo con l'adrenalina della Champions League. Tra i match di oggi, Atletico Madrid-Bruges, Inter-BodoGlimt e Bayer Leverkusen-Olympiacos. A seguire anche Saudi League e Copa Libertadores. 14 - Calcio, Youth League: Inter-Betis, Sky Sport Calcio, NOW e Uefa.tv 14.30 - Calcio, Amichevole: Italia-Belgio Under 16, Vivo Azzurro Tv 16 - Calcio, Youth League: Eintracht Francoforte-Sporting, Uefa.tv 18.45 - Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Bruges, Sky Sport Uno e NOW 20 - Calcio, Saudi League: Al Taawoon-Al Hilal, Sportitalia e Como Tv 21 - Calcio, Champions League: Inter-BodoGlimt, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW 21 - Calcio, Champions League: Bayer Leverkusen-Olympiacos, Sky Sport Arena e NOW 21 - Calcio, Champions League: Newcastle-Qarabag, Sky Sport Max e NOW 21 - Calcio, Campionato argentino: Gimnasia La Plata-Rosario Central, Sportitalia e Como Tv 23 - Calcio, Copa Libertadores: Huachipato-Carabobo, Como Tv Martedì 24 febbraio, continuano le emozioni del tennis, con tantissimi appuntamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dove vedere Inter-Torino e tutto lo sport in tv del 4 febbraio 2026Questa sera si gioca l’atteso match tra Inter e Torino.

Dove vedere Parma-Juve, Cremonese-Inter e tutto lo sport in tv del 1° febbraioOggi si gioca anche Parma-Juve e Cremonese-Inter.

Dortmund-Inter 0-2: gol e highlights | Champions League

