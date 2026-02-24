Dove vedere Inter-Bodo Glimt in streaming e in tv stasera

L'incontro tra Inter e Bodo Glimt si svolge questa sera, perché la squadra norvegese ha ottenuto una vittoria importante all'andata. La partita si gioca in Italia e potrebbe determinare chi accederà ai gironi di Champions League. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire la sfida in diretta su vari canali e piattaforme streaming. La qualificazione dipende anche dalla performance di questa sera.

Una serata decisiva della Champions League chiude il quadro dei playoff con l'incontro inter-bodo glimt, una sfida di ritorno che potrebbe decidere l'accesso agli ottavi. Dopo l'esito dell'andata, firmato 3-1 per i norvegesi, l'Inter è chiamata a una prestazione di alto livello per ribaltare il turno e proseguire la stagione europea con rinnovata fiducia. La sfida d'andata ha assegnato un margine significativo al Bodo Glimt, imponendo all'Inter una rimonta da capogiro per quanto riguarda il risultato complessivo. Il ritorno, in programma al San Siro, richiede una prestazione impeccabile da parte dei nerazzurri per superare l'ostacolo e proseguire la campagna europea.