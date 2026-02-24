Dove sono le borse di studio? Il presidio degli universitari durante il Consiglio regionale

L'Unione degli universitari ha organizzato un presidio al Consiglio regionale per protestare contro il ritardo nell'erogazione delle borse di studio, che si ripete da anni in Veneto. La causa di questa azione risiede nel mancato pagamento di una quota fondamentale, lasciando molti studenti senza risorse necessarie per la didattica. Centinaia di studenti si sono radunati per chiedere risposte chiare e concrete, bloccando temporaneamente l'accesso all'aula.

Nuovo sit in di protesta di Udu e Rete studenti medi che chiedono la copertura per gli oltre 4mila studenti idonei non beneficiari Prosegue la protesta dell'Unione degli universitari (Udu) per il ritardo dell'erogazione di una quota di borse di studio, divenuto tradizionale in Veneto negli ultimi anni. Dopo il sit-in in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico di Ca' Foscari, una rappresentanza di Venezia, Padova e Verona, insieme agli attivisti della Rete degli studenti medi del Veneto, si è mobilitata martedì mattina davanti a Palazzo Ferro Fini, in concomitanza con lo svolgimento della seduta del Consiglio regionale.