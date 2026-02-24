Dosso velocissima nei 60 metri di Torun | fa 6.99 e diventa la quinta atleta di sempre sulla distanza

Zaynab Dosso ha stabilito un nuovo record personale nei 60 metri a Torun, completando la gara in 6.99 secondi. La sua prestazione, arrivata in occasione del Meeting di Atletica, la colloca tra le cinque atlete più veloci di sempre sulla distanza. La velocista italiana ha dimostrato un’ottima forma a poche settimane dai Mondiali di fine marzo. La sua corsa ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Torun – Prosegue il super momento sportivo di Zaynab Dosso. L’Azzurra conquista uno splendido tempo nei 60 metri e al Meeting di Torun di Atletica (dove si svolgeranno i Mondiali a fine marzo). il crono al traguardo è quello di 6.99 e abbatte il muro, dunque, dei sette secondi. E’ un risultato importante ed eccezionale per la campionessa continentale in carica, che scende di due centesimi rispetto al suo record italiano (7.01). Proprio il tempo che l’ha portata a mettere l’oro europeo al collo ad Apeldoorn. Dopo tre partenze non valide, vola verso il traguardo tenendo nervi saldi e sangue freddo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

