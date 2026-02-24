Dossieraggi scontro sulla relazione in Antimafia La minoranza in trincea | intollerabile usano la Commissione contro l’opposizione

La minoranza in Antimafia critica duramente la relazione di maggioranza sul dossieraggio, ritenendo che venga usata come arma contro l’opposizione. La discussione si è accesa dopo che la commissione ha approvato il rapporto, che attribuisce responsabilità a vari esponenti. I membri dell’opposizione denunciano un uso strumentale delle procedure, mentre i sostenitori sostengono che si tratta di un passo importante. La polemica si infiamma tra accuse e difese incrociate.

La commissione parlamentare Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza sulle vicende relative al dossieraggio di esponenti politici e non solo. La relazione approvata segnala una serie di anomalie emerse e “un sistema preoccupante” in merito al “caso Pasquale Striano ”, che ha visto al centro il tenente della Guardia di finanza il quale era in servizio alla Dna. Per le destre la relazione apre “spiragli inquietanti” sul modo in cui è stata gestita la Procura nazionale Antimafia sotto la guida dell’allora procuratore Federico Cafiero De Raho, attuale parlamentare del M5S. Dossieraggi, anche sull’Antimafia le destre fanno propaganda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

