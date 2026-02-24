dossieraggi la commissione antimafia approva la relazione della maggioranza

La Commissione Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza sul tema dei dossieraggi, a seguito di un’ampia analisi delle pratiche di raccolta di informazioni riservate. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e confronti tra i membri, che hanno verificato l’uso di metodi poco trasparenti nel trattamento di dati sensibili. La relazione evidenzia criticità e propone alcune linee guida per migliorare le procedure interne. La questione continuerà a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Il caso Dossieraggio torna a far parlare di sé grazie al via libera della Commissione parlamentare Antimafia alla relazione di maggioranza sul filone d’inchiesta dedicato proprio a questo argomento. La questione fa riferimento alla possibile raccolta illecita di informazioni riservate, documenti o dati riguardanti persone, solitamente figure politiche o pubbliche, con lo scopo di ricattare, manipolare o vendere informazioni nel mercato nero. Si tratta di una delle vicende più delicate degli ultimi mesi perché si concentra sul rapporto tra apparati dello Stato, politica e gestione delle informazioni sensibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Dossieraggi, commissione Antimafia approva relazione. Gasparri (FI): "Pd ha fatto di tutto per boicottarla"La commissione Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza relativa a un dossier politico ed economico, causato dagli accessi illeciti effettuati dal Tenente Pasquale Striano presso il Gruppo SOS della Procura Nazionale Antimafia.

Dossieraggi, Pasquale Striano e le "zone grigie": la relazione della Commissione antimafiaIl rapporto della Commissione antimafia analizza i dossieraggi e i presunti rapporti di Pasquale Striano, tenente della guardia di finanza, con alcuni giornalisti e le cosiddette

Argomenti correlati

I 5S su De Raho rompono col Pd. Sfida finale sull'ex procuratore; Colosimo: l’ordine di dossierare è partito dalla Direzione nazionale antimafia.

Dossieraggi, commissione Antimafia approva relazione. Gasparri (FI): Pd ha fatto di tutto...La commissione parlamentare Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza, proposta dalla presidente Chiara Colosimo, sulla vicenda del cosiddetto dossier di esponenti politici e del mondo econom ... msn.com

Dossieraggi, il cerchio si stringe su de Raho. Gasparri: Il Pd ribalta la veritàM5S, Pd e Avs presentano una relazione di minoranza per difendere Striano e de Raho. Gasparri: Il Pd ha offeso la presidenza della Commissione Antimafia ... msn.com

Il presidente della Commissione Antimafia ha annunciato che giovedì parteciperà alla marcia antimafia e antidroga "Bagheria-Casteldaccia" Le sue parole https://qds.it/il-presidente-antimafia-cracolici-boss-sempre-pronti-a-riorganizzarsi-la-mafia-uccide-col- - facebook.com facebook

Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici x.com