Dossieraggi Gasparri | Oggi un documento parlamentare dice chi è De Raho | i grillini si scusino

Gasparri segnala che un documento parlamentare rivela chi è De Raho, a causa delle indagini sulla Commissione Antimafia. La relazione di maggioranza approvata questa mattina descrive dettagliatamente le attività svolte e coinvolge anche il ruolo di alcuni esponenti politici. La vicenda riguarda accuse di dossieraggio e spionaggio che hanno scosso il panorama politico italiano. La questione rimane aperta, mentre i protagonisti attendono ulteriori sviluppi.

Quest'oggi la Commissione Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza sulle attività nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al dossieraggio di esponenti politici e non solo. L'opposizione aveva comunque presentato una relazione di minoranza. La relazione approvata segnala una serie di anomalie emerse e un sistema preoccupante in merito al 'caso Pasquale Striano', che ha visto al centro il tenente della Guardia di finanza il quale era in servizio alla Dna. "I capi della procura nazionale antimafia diventano tutti parlamentari della sinistra. Roberti, che arriva da Salerno, capo della procura, poi europarlamentare col Pd.