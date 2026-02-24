DopoFestival 2026 Savino con Aurora Leone e Federico Basso all' insegna della leggerezza

Savino ha organizzato un evento dopo il Festival 2026, portando sul palco Aurora Leone e Federico Basso. La causa principale è stata offrire un momento di spensieratezza agli spettatori dopo le intense giornate di musica. Durante la serata, il maestro Cremonesi, giornalisti e cantanti hanno fatto visita, creando un’atmosfera informale e rilassata. La serata ha coinvolto il pubblico con interazioni e risate, lasciando spazio a momenti di leggerezza.

© Gazzetta.it - DopoFestival 2026, Savino con Aurora Leone e Federico Basso all'insegna della leggerezza

Quando le luci della ribalta dell'Ariston si spengono, la notte del Festival di Sanremo 2026 continua nelle storiche sale del Casinò di Sanremo. Dal 24 al 27 febbraio, la notte di Rai 1 si accende con il Dopofestival, quest'anno affidato alla conduzione di Nicola Savino. Non una semplice appendice, ma "uno spazio aperto, come un happening", ha spiegato il conduttore, che farà della freschezza la sua cifra distintiva. "Per una questione di carattere e buona disposizione all'ascolto, so che la cosa migliore è improvvisare", ha aggiunto. "Devi arrivare lì con il foglio bianco". 🔗 Leggi su Gazzetta.it Nicola Savino guida il DopoFestival con Aurora Leone e il duo creativo Basso-CremonesiDa domani sera, Nicola Savino tornerà su Rai 1 per condurre DopoFestival: arrivano (incredibilmente!) Aurora Leone, Enrico Cremonesi e Federico BassoDa domani, Nicola Savino condurrà su Rai 1 “Tali e Quali”. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: SANREMO 2026 – Missione DopoFestival; Sanremo 2026, al DopoFestival due comici con Savino. Trio femminile al timone del preserale (che apre in anticipo); Sanremo 2026, Dopofestival? Sì, ma con Aurora Leone, di Napoli; Federico Basso: Il mio ruolo al Dopofestival? Sarò la melatonina di Savino. Sanremo 2026, Aurora Leone affiancherà Nicola Savino alla conduzione del DopofestivalLa 26enne Aurora Leone, originaria di Caserta, sarà tra i protagonisti televisivi del Festival di Sanremo 2026, dove guiderà il DopoFestival insieme a Nicola Savino. casertaweb.com Nicola Savino, da Deejay al DopoFestival 2026: i matrimoni, la figlia, i precedenti a SanremoÈ la terza volta per il conduttore dopo l'esperienza nel 2016, quella 2017. Al suo fianco stavolta ci sarà Aurora Leone ... msn.com Aurora Leone al DopoFestival di Sanremo 2026, dal sorriso dei The Jackal all'ironia sul palco Aurora Leone sarà una delle voci protagoniste della 76ª edizione del Festival di Sanremo, partecipando al DopoFestival, lo spazio dedicato all'approfondimento e - facebook.com facebook Dopo il Festival c'è il DopoFestival con @NicoSavi! Con Federico Basso, Aurora Leone e il maestro Cremonesi! #Sanremo2026! x.com