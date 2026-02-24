Dopo oltre venticinque anni Linda Perry pubblicherà un nuovo album

Linda Perry ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Let It Die Here”, dopo oltre venticinque anni. La causa principale di questa scelta è il desiderio di condividere nuove emozioni musicali con il pubblico. La cantante e produttrice ha lavorato duramente negli ultimi mesi in studio, portando avanti una produzione ricca di sonorità inedite. La data di pubblicazione è prevista per i prossimi mesi, lasciando tutti in attesa di ascoltare le sue nuove creazioni.

A più di cinque lustri di distanza da After Hours, uscito nel 1999, Linda Perry pubblicherà un nuovo album, intitolato Let It Die Here. Ad anticiparlo, il singolo Beautiful, versione della cantautrice -autrice del brano- della hit di Christina Aguilera del 2002. Parlando della canzone in una nota stampa, l'ex leader dei 4 Non Blondes ha dichiarato: "Quando ho scritto 'Beautiful', non avevo idea di stare lottando dentro di me. "I am beautiful, no matter what they say' – 'they' rappresenta le insicurezze che tutti affrontiamo e la paura che rende le persone scortesi semplicemente perché qualcuno o qualcosa è diverso.