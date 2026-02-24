Dopo il furto e gli scandali si dimette la direttrice del Louvre | Ho guidato la nave attraverso la tempesta

Laurence des Cars lascia la direzione del Louvre dopo il furto di ottobre e le accuse di frode sui biglietti. La decisione arriva mentre il museo affronta anche problemi strutturali e scioperi dei lavoratori, che hanno complicato la gestione quotidiana. La direttrice ha spiegato di aver cercato di mantenere l’ordine nonostante le difficoltà. La sua uscita segna un nuovo capitolo per il museo più visitato di Parigi.

