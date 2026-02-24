Donne più istruite ma stipendi e pensioni dimezzati | il divario

Il rendiconto di genere dell’Inps rivela che, nonostante le donne siano più istruite, i loro stipendi e le pensioni sono circa la metà di quelli maschili. La causa principale risiede nella bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro: solo il 53% delle donne lavora, rispetto al 71% degli uomini. Questa disparità si riflette anche nelle pensioni, creando un divario evidente e persistente nella società italiana.

Il rendiconto di genere dell’Inps conferma un divario strutturale che attraversa l’intera società italiana: le donne sono più diplomate e laureate degli uomini, ma solo il 53% lavora contro il 71% degli uomini. Gli stipendi femminili sono fino al 40% più bassi e le pensioni fino al 46% inferiori. Un divario che inizia tra i banchi di scuola e si estende fino al sistema pensionistico, penalizzando le donne a ogni tappa della vita lavorativa. Nei licei le donne rappresentano il 61% degli studenti, ma nei percorsi Stem la loro presenza scende drasticamente al 32%. Nonostante ciò, le donne superano gli uomini in tutti i livelli di laurea, con picchi del 69,4% nelle magistrali a ciclo unico. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Laureati, occupazione all’84,7% ma l’Italia resta sotto la media europea. Il divario Nord-Mezzogiorno scende a 11 punti. Donne più istruite ma con 20 punti in meno. I dati ISTAT Donne istruite, ma pagate il 25% in meno: l’Italia all’ultimo postoLe donne italiane, più istruite degli uomini, ricevono in media un salario del 25% inferiore. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: LE DONNE SONO PIÙ LONGEVE, PIÙ ISTRUITE, MA LAVORANO MENO; Misurare il gender pay gap; Guarda: Il paradosso delle donne del Tamil Nadu: istruite, ma non impiegate? | Concentrarsi sul Tamil Nadu; Abusi sessuali su una paziente, medico posturale sotto processo. Le donne più istruite, ma penalizzate nel lavoro. Salari più bassi del 25% e pensioni del 44%Il Rendiconto di genere del Civ Inps: Occupazione inferiore, precarietà e carichi di cura squilibrati. Le cinque segregazioni delle lavoratrici. I dati su ... repubblica.it Inps, donne 52% pensionati ma con importi più bassiTra i pensionati le donne rappresentano il 52% con 7,99 milioni a fronte dei 7,37 milioni di uomini ma continuano ad avere prestazioni nettamente più basse soprattutto a causa di mancata attività, car ... ansa.it C’è un filo rosso che oggi lega le 21 madri costituenti e le donne afghane: l’ostinata volontà di lottare per difendere i propri diritti e quelli di tutte le donne. Teresa Mattei, la più giovane delle prime 21 donne entrate in Parlamento, si è battuta affinché nell’artic - facebook.com facebook