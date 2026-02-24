Donna muore travolta da una betoniera

Una donna di 89 anni è rimasta uccisa a Todi dopo essere stata investita da una betoniera che aveva appena scaricato. La macchina si trovava nel cortile di casa, dove si stavano eseguendo lavori di ristrutturazione. La presenza dell’anziana vicino all’area di lavoro ha causato l’incidente. I soccorritori non sono riusciti a salvarla. La scena si è svolta davanti agli occhi dei familiari. La polizia indaga sulle cause dell’incidente.

© Lanazione.it - Donna muore travolta da una betoniera

Todi (Perugia), 24 febbraio 2026 – Tragedia a Todi. Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata travolta da una betoniera che aveva appena scaricato il cemento per alcuni lavori in corso nella proprietà della vittima. È successo a Pantalla, frazione di Todi. Secondo quanto emerso la betoniera stava ripartendo quando ha prima urtato l’anziana e poi l’ha travolta. L’autista si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori per la donna non c’è stato nulla da fare. È deceduta sul posto Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it Travolta dal treno in corsa, muore una donna in stazioneUna donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno in corsa alla stazione di Massa Carrara. Tragedia all'isola ecologica: donna muore travolta da un camionNel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, a Montichiari si è verificata una tragedia presso l’isola ecologica, dove una donna di circa 55-60 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Gianna Miozzo travolta da un'Audi mentre attraversa la strada a pochi metri da casa: muore a 67 anni; Morta dopo due mesi in ospedale la donna travolta da un’auto; Ghedi, ciclista travolta da un camion: morta donna di 62 anni; Dopo due giorni identificata la vittima dell'incidente sulla via Prenestina. È una donna di Ostia di 43 anni. Todi, muore travolta dalla betoniera durante i lavori per realizzare una piscinaUna donna di 89 anni è stata travolta da una betoniera nella sua proprietà nella frazione di Pantalla di Todi durante i lavori per la realizzazione di una piscina. La signora, secondo una prima ... corrieredellumbria.it Pescara, donna muore travolta da un trenoÈ successo a Santa Filomena. S'indaga per ricostruire la dinamica. La chiusura del tratto ferroviario ha provocato ritardi e cancellazioni di treni ... rainews.it Investita da betoniera nel suo terreno, muore donna http://ow.ly/7teo106uZxJ #tuttoggi #Cronaca #Todi #Betoniera #evidenza #investita #pantalla #scoop #subter #super #todi #tragedia - facebook.com facebook Donna muore 24 ore dopo dimissioni da ospedale di Ragusa, indagini. Avviate da carabinieri e dall'Azienda sanitaria provinciale #ANSA x.com